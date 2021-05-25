Глава ЕК заявила о саботаже Россией ценностей и интересов ЕС
Россия бросает вызов ценностям Евросоюза путем саботажа, дезинформации и кибератак, заявила во вторник, 25 мая, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе. Трансляция пресс-конференции велась на сайте Евросовета.
При этом глава ЕК подчеркнула, что Россия является самым крупным соседом Евросоюза, а потому остается его важным торговым партнер.
«Россия является нашим самым большим соседом, остается источником торговли и инвестиций для Евросоюза, у нас протяженные общие границы. Россия также является важным международным игроком по противостоянию глобальным вызовам и решению региональных вопросов», — сказала фон дер Ляйен.
По ее словам, именно поэтому верховному представителю Евросоюза по иностранным делам Жозепу Боррелю было поручено к июньскому заседанию подготовить доклад по отношениям ЕС с Россией.
«На базе этого доклада мы проанализируем наши отношения с Россией на следующем Евросовете», — пояснила лава Еврокомиссии.
Она констатировала, что многолетние попытки наладить отношения с РФ не преуспели. В частности, экономическое сотрудничество становилось все сложнее из-за зависимости российской экономики от нефти и газа, отметила глава ЕК.
Вместе с этим фон дер Ляйен выразила уверенность, что сотрудничество ЕС и РФ в сфере энергетики «не принесет результатов для модернизации России».
Ранее 27 лидеров стран — членов Евросоюза на саммите 24 мая выразили солидарность с Чехией на фоне ее дипломатического конфликта с Россией и поддержали действия чешских властей по высылке российских дипломатов. При этом Евросовет подтвердил приверженность «пяти принципам» в отношениях с РФ, включая исполнение Минских соглашений и ограниченное сотрудничество.
В этот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к диалогу с Брюсселем на принципах равноправия, указав на то, что не Россия инициировала «санкционную спираль, которая раскручивается Брюсселем».