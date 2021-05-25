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Блинкен заявил Маасу об обеспокоенности из-за «Северного потока – 2»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Германии Хайко Маасом выразил обеспокоенность Вашингтона в связи со строительством газопровода «Северный поток – 2». Об этом сказано в распространенном 24 мая сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

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«Госсекретарь подтвердил обеспокоенности США касательно газопровода «Северный поток – 2», — заявил Прайс.

21 мая Соединенные Штаты внесли в свои санкционные списки 13 судов и три российские организации, принимающие участие в строительстве «Северного потока – 2».

20 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что предотвратить строительство трубопровода «Северный поток — 2», который завкончен на 95%, практически невозможно. Она также сообщила, что решая отказаться от санкций против оператора газопровода Nord Stream AG 2, Соединенные Штаты руководствовались ключевыми отношениями с Германией и глобальными факторами.

16 мая канцлер Германии Ангела Меркель выступила за скорейшее завершение строительства газопровода «Северный поток – 2», отметив, что украинские власти поддерживают проект.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. В основном страны ЕС поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против «Северного потока – 2» выступают Польша, Прибалтика, Украина и США.

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