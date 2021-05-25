Байден обсудил с президентом Египта доставку помощи в сектор Газа

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с коллегой из Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси обсудил срочную доставку гуманитарной помощи в сектор Газа и важность восстановления анклава. Об этом сообщается в распространенном в понедельник, 24 мая, сообщении пресс-службы Белого дома.

«Лидеры двух стран обсудили срочную необходимость доставки гуманитарной помощи нуждающимся в секторе Газа и оказания поддержки усилиям по восстановлению [анклава], чтобы это принесло пользу населению, а не ХАМАС», — говорится в заявлении.

Байден сообщил ас-Сиси, что поручил госсекретарю США Энтони Блинкену направиться в регион в связи с «данными неотложными потребностями». Глава Белого дома также поблагодарил Египет «за его успешную дипломатию и координацию с Соединенными Штатами в целях прекращения боевых действий в Израиле и Газе и предотвращения повторного насилия».

Кроме того, поднималась тема возведения Эфиопией на Голубом Ниле ГЭС «Возрождение».

«Джо Байден признал обеспокоенность Египта касательно доступа к водам Нила и подчеркнул заинтересованность США в достижении дипломатического решения, которое отвечало бы законным потребностям Египта, Судана и Эфиопии», — говорится в сообщении.

Лидеры двух государств также подтвердили свою поддержку усилиям правительства Ирака по укреплению полного суверенитета и независимости страны. Кроме того, Байден подчеркнул важность конструктивного диалога по правам человека в Египте.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

За это время радикалы выпустили в сторону Израиля свыше 4 тыс. ракет, в ответ с израильской стороны прошли бомбардировки сотни целей в анклаве. Жертвами конфликта на палестинских территориях стали в общей сложности более 270 человек. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.