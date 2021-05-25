Активистка BLM попала в реанимацию после стрельбы в Лондоне

Британская активистка Black Lives Matter и политик британской партии Taking the Initiative (TTIP) Саша Джонсон находится в критическом состоянии после выстрела в голову в Лондоне, говорится в сообщении политической силы в Facebook 24 мая.

«С большой грустью мы сообщаем, что Саша Джонсон подверглась жестокому нападению и получила огнестрельное ранение в голову. В настоящее время она госпитализирована и находится в критическом состоянии», — говорится в заявлении.

Полиция отреагировала на сообщения о перестрелках на юго-востоке Лондона около 3 часов утра по местному времени в воскресенье, 23 мая. Медики доставили Джонсон в больницу на юге города. По данным правоохранителей, инцидент произошел возле домашней вечеринки в Саутварке.

Партия активистки заявляла, что Джонсон неоднократно получала угрозы. Подруга пострадавшей Имарн Эйтон сообщила, что преступник или преступники стреляли с улицы по компании, собравшейся в саду частного дома.

При этом полиция Лондона пока не рассматривает инцидент как целенаправленное нападение.

В апреле представители движения Black Lives Matter, направленного против полицейского насилия и расизма, в ходе протестов в Вашингтоне забросали полицию фейерверками.