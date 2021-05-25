Российские вузы готовят приемную кампанию в двух форматах: вступительные экзамены можно

будет сдать очно или дистанционно, сообщает телеканал «Известия».

Также учебные заведения предлагают удаленную подачу документов, в том числе онлайн или отправка почтой.

Некоторые вузы оставили только заочную форму сдачи экзаменов.

Российские университеты активно используют систему прокторинга: процедуру контроля на онлайн-тестировании, где за всем процессом наблюдает администратор — проктор.

Дистанционный формат призван защитить абитуриентов от передачи коронавируса, а также помочь поступающим из регионов или других стран.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.