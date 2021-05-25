Банки стали оптимизировать антифрод-системы для защиты пожилых людей

Банки оптимизируют свои антифрод-системы для более эффективной защиты людей пожилого возраста от мошенников. Об этом «Известиям» рассказали в ВТБ, МКБ, Абсолют Банке, «Ак Барсе» и Росбанке. Например, в отличие от стандартных настроек система будет считать подозрительным, если возрастной клиент захочет снять деньги со вклада досрочно, несмотря на потерю процентного дохода, пояснили в МКБ. У молодых людей такое поведение не будет считаться триггером для реакции службы безопасности.

«Как правило, досрочное закрытие депозита людьми пожилого возраста свидетельствует о том, что они действуют под влиянием социальных инженеров, активно использующих легенды о проведении «спецоперации» или задержании «преступников в банке». Скорее всего, человек собирается снять средства со своего вклада и перевести их на некий «безопасный счет», на самом деле являющийся мошенническим», — сообщил «Известиям» директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.

В ВТБ добавили, что сейчас в разработке находится специальный льготный тариф мобильной связи от ВТБ Мобайл для пенсионеров, в который включен бесплатный сервис по защите абонентов от злоумышленников и неправомерных списаний.

По данным подразделения ЦБ по кибербезопасности (ФинЦЕРТ), чаще других на уловки мошенников попадаются люди старше 60 лет — 27% среди всех жертв социальной инженерии. Еще 20% приходится на возраст от 50 до 59 лет, 19% — на 40–49 лет, 17% — на 30–39 лет, 13% — на 20–29 лет. Оставшиеся 4% пострадавших младше 20.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пожилой возврат: банки усилили антифрод-системы для защиты пенсионеров