Британские метеорологи рассказали о температурных рекордах в Арктике

«Ошеломляющая» жара в Арктике побила температурные рекорды на северо-западе России, пишет в понедельник, 24 мая, издание The Independent со ссылкой на британских метеорологов.

Отмечается, что 19 мая в некоторых частях Арктики температура поднялась выше –30 градусов, что значительно выше среднего для данного времени года. В материале говорится, что из-за быстрого потепления в Арктике в будущем с большой вероятностью возникнут «сильные волны тепла».

Повышение температуры провоцирует таяние льда, в результате чего замерзший метан выбрасывается в атмосферу и способствует глобальному потеплению.

Метеорологи прогнозируют, что текущая жара может продолжиться, из-за чего в ближайшую неделю температура по Восточной Сибири будет более чем на 10 градусов выше средней нормы.

В отчете, опубликованном Программой арктического мониторинга и оценки (AMAP), говорится о далеко идущих последствиях во всем мире из-за изменения температуры в Арктике. Отмечается, что жара в регионе скажется на повышении уровня моря.

Ранее 25 мая стало известно, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) создаст новую обсерваторию системы Земли для прогнозирования, а также мониторинга климатических изменений и стихийных бедствий.

В конце февраля Россия приступила к развертыванию орбитальной группировки для мониторинга климата Арктики. Спутники «Арктика-М» предназначены для мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе.