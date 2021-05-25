Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Лидеры 27 стран ЕС поддержали Чехию на фоне конфликта с Россией
Мир
Пушков оценил стремление США к «более стабильным отношениям» с Россией
Мир
Захарова оценила заявление Лондона о санкциях против СП–2
Экономика
Кудрин рассказал о способе победить бедность за три-четыре года
Мир
Репортер The Washington Post рассказала о распорядке дня Байдена
Общество
В РФ предложили уголовное наказание за подделку голосований жильцов
Экономика
Банки стали оптимизировать антифрод-системы для защиты пожилых людей
Туризм
Россия возобновила авиасообщение с пятью странами

Британские метеорологи рассказали о температурных рекордах в Арктике

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Ошеломляющая» жара в Арктике побила температурные рекорды на северо-западе России, пишет в понедельник, 24 мая, издание The Independent со ссылкой на британских метеорологов.

Наука и жизни: «Роснефть» разработала меры по защите животных Арктики
Компания изучает популяции белого медведя, моржа, белой чайки и северного дикого оленя для разработки мер их защиты

Отмечается, что 19 мая в некоторых частях Арктики температура поднялась выше –30 градусов, что значительно выше среднего для данного времени года. В материале говорится, что из-за быстрого потепления в Арктике в будущем с большой вероятностью возникнут «сильные волны тепла».

Повышение температуры провоцирует таяние льда, в результате чего замерзший метан выбрасывается в атмосферу и способствует глобальному потеплению.

Метеорологи прогнозируют, что текущая жара может продолжиться, из-за чего в ближайшую неделю температура по Восточной Сибири будет более чем на 10 градусов выше средней нормы.

В отчете, опубликованном Программой арктического мониторинга и оценки (AMAP), говорится о далеко идущих последствиях во всем мире из-за изменения температуры в Арктике. Отмечается, что жара в регионе скажется на повышении уровня моря.

Ранее 25 мая стало известно, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) создаст новую обсерваторию системы Земли для прогнозирования, а также мониторинга климатических изменений и стихийных бедствий.

В конце февраля Россия приступила к развертыванию орбитальной группировки для мониторинга климата Арктики. Спутники «Арктика-М» предназначены для мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021