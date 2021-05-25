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NASA начнет мониторить изменения климата и стихийные бедствия

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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) создаст новую обсерваторию системы Земли для прогнозирования, а также мониторинга климатических изменений и стихийных бедствий. Об этом сообщается 24 мая на сайте ведомства.

«NASA разработает новый набор миссий, ориентированных на Землю, чтобы предоставить ключевую информацию в рамках усилий, связанных с изменением климата, смягчением последствий стихийных бедствий, борьбой с лесными пожарами и улучшением сельскохозяйственных процессов в реальном времени», — сказано в заявлении.

Отмечается, что «каждый спутник будет уникальным образом разработан», чтобы дополнять другие для создания трехмерного целостного изображения Земли, от коренных пород до атмосферы.

Как пояснил глава NASA Билл Нельсон, ураганы стали более интенсивными и разрушительными из-за глобального потепления. По его словам, за последние 30 лет большинство новой информации об изменении климата связана с исследованиями американского космического управления.

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«Новая обсерватория расширит эту работу, предоставит миру беспрецедентное понимание климатической системы Земли, снабдит нас данными нового поколения для смягчения последствий изменения климата, будет защищать наши сообщества от стихийных бедствий», — подчеркнул он.

29 апреля начальник отделения «Российских космических систем» (РКС) Алексей Ковалев рассказал, что российская группировка спутников сможет в перспективе проводить исследования, которые позволят предсказывать северные сияния и широты, на которых они могут появиться.

В конце февраля Россия приступила к развертыванию орбитальной группировки для мониторинга климата Арктики. Спутники «Арктика-М» предназначены для мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе.

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