NASA начнет мониторить изменения климата и стихийные бедствия

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) создаст новую обсерваторию системы Земли для прогнозирования, а также мониторинга климатических изменений и стихийных бедствий. Об этом сообщается 24 мая на сайте ведомства.

«NASA разработает новый набор миссий, ориентированных на Землю, чтобы предоставить ключевую информацию в рамках усилий, связанных с изменением климата, смягчением последствий стихийных бедствий, борьбой с лесными пожарами и улучшением сельскохозяйственных процессов в реальном времени», — сказано в заявлении.

Отмечается, что «каждый спутник будет уникальным образом разработан», чтобы дополнять другие для создания трехмерного целостного изображения Земли, от коренных пород до атмосферы.

