В Роскомнадзоре допустили замедление трафика сервисов Google

К сервисам Google могут применить меры по замедлению трафика, из-за того что компания не в полном объеме выполняет требования по удалению запрещенного в России контента. Об этом рассказали 24 мая в Роскомнадзоре.

«В среднем из поисковой выдачи не удаляется от 20% до 30% ссылок на запрещенный в России контент, в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, сайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также онлайн-магазины по продаже наркотических средств», — сообщили в ведомстве.

В Роскомнадзоре заявили, что на выполнение соответствующих требований компании Google дали 24 часа. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Как подсчитали в ведомстве, на 24 мая Google не удалил почти 5 тыс. запрещенных материалов, в 3,5 тыс. из которых содержатся призывы к экстремизму.

Ранее в тот же день стало известно, что 11 мая Арбитражный суд Москвы принял к производству иск от Google LLC. Компания выступила с требованием признать незаконными действия Роскомнадзора в отношении ограничения доступа к информационному ресурсу. В Роскомнадзоре на это заявили о готовности к диалогу с Google в судебном порядке.

Отмечается, что ранее от Google потребовали удаления противоправного контента. Речь идет о 12 публикациях, в которых призывали участвовать в несанкционированных акциях в январе 2021 года.

Госдума на заседании 23 декабря 2020 года приняла закон о порядке признания интернет-ресурсов соцсетями и обязанности для владельцев сетей блокировать деструктивный контент. Согласно документу, социальные сети должны ограничивать доступ к информации, выражающей «явное неуважение» к обществу, Конституции России и государству, а также содержащей призывы к экстремизму и массовым беспорядкам.

В России Google многократно штрафовали за отказ от фильтрации запрещенного контента. Так, в декабре 2018 года компании был выписан штраф на 500 тыс. рублей, в 2019 году — на 700 тыс. рублей, а в мае и декабре 2020-го — на 1,5 млн рублей и 3 млн рублей соответственно. Уточняется, что в поисковой выдаче Google оставалось свыше 30% ссылок на запрещенную в России информацию.