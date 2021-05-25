Трое детей и шестеро взрослых погибли в ДТП в Мексике

По меньшей мере девять человек, включая троих детей, погибли при столкновении двух легковых автомобилей в центральной части Мексики. Об этом 24 мая сообщает местная газета Milenio.

Авария произошла ранее в понедельник на трассе в районе Рио-Верде.

На месте происшествия работают спасатели, правоохранители, а также прокуратура региона.

Выясняются причины и обстоятельства трагедии.

Ранее в этот день стало известно, что в Боливии минимум пять человек погибли после того, как микроавтобус опрокинулся в ущелье, еще три человека пострадали. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что автобус лежит на дне ущелья, глубина которого составляет приблизительно 100 м.