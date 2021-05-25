Маас и Блинкен «тесно согласуют» реакцию на инцидент с Ryanair

Глава МИД ФРГ Хайко Маас обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном реакцию на инцидент с самолетом Ryanair в Минске, сообщило в понедельник, 24 мая, министерство в своем Twitter.

«Есть договоренность о тесном согласовании реакции на FR4978 (номер рейса самолета Ryanair, совершившего экстренную посадку в Минске. — Ред.)», — говорится в сообщении.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. Также в Сети появилась запись разговора пилота самолета с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер посоветовал борту приземлиться «в целях безопасности».

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна. Данные о минировании не подтвердилась.

Западные страны раскритиковали инцидент с самолетом и задержание Протасевича. Ряд законодателей США и Европы призвали запретить полеты над Белоруссией.

24 мая министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что республика требует немедленно освободить Протасевича. Также МИД Франции выступил за введение дополнительных санкций в отношении белорусских властей в связи с инцидентом.

В тот же день на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС