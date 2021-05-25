Пушков оценил стремление США к «более стабильным отношениям» с Россией

Президент США Джо Байден хочет более стабильных отношений с Москвой, сохранив все антироссийские санкции. Об этом 24 мая заявил в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

«Именно это и есть суть политики нынешней администрации США в отношении России: Байден хочет «более стабильных отношений» с Москвой, сохранив все санкции против нас и возможность добавить новые. Иллюзий быть не должно, и (пресс-секретарь Белого дома. — Ред.) Джен Псаки открыто говорит об этом», — сообщил он.

24 мая Псаки, выступая на брифинге, заявила, что Соединенные Штаты стремятся к предсказуемым отношениям с Россией, однако они не отступят в вопросе санкций.

Ранее в этот день швейцарская газета Tages-Anzeiger со ссылкой на источники сообщила, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в Швейцарии. Отмечается, что точное время и место встречи лидеров пока неизвестны, но, вероятно, саммит пройдет в ближайшие две недели в Женеве.

23 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выбор конкретного места для переговоров является техническим решением, важен сам факт встречи. Представитель Кремля отметил, что вопросы, касающиеся стабильности, являются неотъемлемой частью переговоров между Россией и США и будут обсуждаться на всех уровнях.

24 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на то, что Путин и Байден самостоятельно определят темы, которые будут обсуждать в ходе саммита. При этом он добавил, что российский президент готов рассматривать двусторонние отношения и глобальные проблемы.

13 апреля Байден в ходе телефонного разговора предложил Путину провести в ближайшие месяцы саммит. Ряд стран выразили готовность предоставить свою площадку для переговоров. Но конкретных договоренностей о месте и дате встречи еще не было достигнуто.

12 мая заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил о том, что Москва занимается изучением предложения Вашингтона. Он уточнил, что Россия не отказывается от диалога с США, но первостепенным моментом остается правильная подготовка встречи.