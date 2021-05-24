В Москве мужчина выстрелил из газового пистолета в шумную компанию

Очевидцы заявили о стрельбе на Шоссейной улице в Москве. Об этом 24 мая сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, житель одного из домов выстрелил из газового пистолета в компанию молодых людей, которая сидела на лавочке под его окнами и вела себя шумно.

В результате инцидента пострадал 18-летний молодой человек, ему вызвали скорую помощь.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители.

Ранее 24 мая сообщалось, что на детской площадке в Москве мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета и ранил оппонента. Инцидент произошел в районе Солнцево. Пострадавшего с различными ранения госпитализировали.