В США предложили сэкономить $73 млрд на переоснащении ядерного арсенала

Демократы в конгрессе США предложили сэкономить $73 млрд на переоснащении ядерного арсенала страны. Об этом сообщается в понедельник, 24 мая, в пресс-релизе сенатора Эдварда Марки.

«Сенатор Эдвард Марки и конгрессмен Эрд Блюменауэр вновь внесли сегодня законопроект «О более умном расходовании средств на атом» (SANE), который призван отменить или сократить программы по ядерному оружию на следующее десятилетие и создать экономию по крайней мере на 73 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что почти $14 млрд можно сэкономить, если уменьшить количество развернутых ядерных боеголовок с 1500 до 1000, а число ракет с 400 до 150, заявляют демократы.

США собираются потратить примерно $1 трлн на усовершенствование ядерных сил страны, программа действует с 2016 года. Марки и Блюменауэр уже предлагали сократить программу ранее, но не получили достаточно поддержки для голосования.

Законопроект от демократов предлагает сэкономить $9 млрд на производстве плутония, $4,4 млрд на отказе от бомбы В83-1, $2,6 млрд путем сокращения финансирования одного из предприятий, и еще $7,5 млрд, отказавшись от разработки новой боеголовки W-93. Кроме того, еще $13 млрд можно сэкономить, если отказаться от новой ядерной боеголовки для крылатых ракет воздушного базирования, отмечается в сообщении.

24 мая МИД России опубликовал данные о суммарном количестве стратегических наступательных вооружений в рамках договора СНВ-3 по состоянию на март текущего года. Согласно документу, США нарушили установленный в договоре лимит на 101 единицу за счет пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков.

В апреле Россия и США впервые после продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) обменялись данными по количеству ракет и ядерных боеголовок в своих арсеналах. Как следует из опубликованных сведений, за полгода Россия увеличила количество ядерных боеголовок на девять единиц.