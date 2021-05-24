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В Нидерландах оценили ситуацию с самолетом Ryanair

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Нидерланды предложат ЕС ввести санкции против властей Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair. Об этом 24 мая в своем Twitter написал исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте.

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«Белоруссия должна немедленно отправить послание (основателя признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA — Ред.) Романа Протасевича. Вместе с другими государствами-членами предложат санкции. Они должны быть введены против лиц, ответ за угон самолета Ryanair. ЕС должен послать ясный и мощный сигнал», — сообщил он.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. Также в Сети появилась запись разговора пилота самолета с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер посоветовал борту приземлиться «в целях безопасности».

На борту лайнера в это время находился Роман Протасевич, которого после посадки самолета задержали.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна. Данные о минировании не подтвердилась.

Западные страны раскритиковали инцидент с самолетом и задержание Протасевича. Ряд законодателей США и Европы призвали запретить полеты над Белоруссией.

24 мая министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что республика требует немедленно освободить Протасевича. Кроме того, внешнеполитическое ведомство Франции выступило за введение дополнительных санкций в отношении белорусских властей в связи с инцидентом.

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