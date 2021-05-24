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Ремонт Массандровской школы искусств возобновят в ближайшее время

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Власти города Ялты (Республика Крым) намерены в ближайшее время возобновить ремонт Массандровской школы искусств. Об этом глава горадминистрации Янина Павленко написала на своей странице в соцсети.

«Получено положительное заключение экспертизы по проектно-сметной документации на капитальный ремонт Массандровской школы искусств. А это значит, что совсем скоро возобновим здесь работы», — цитирует сообщение Павленко ИА «Крыминформ».

По ее словам, капремонт здания школы начался в прошлом году и должен был завершиться до сентября, однако возникли «определенные сложности». Это стало причиной внесения корректировок в проект, а соответственно, задержки.

Все необходимые изменения в документацию уже внесены. Проект получил заключение Госэкспертизы. В скором времени планируется выбрать подрядчика, который возобновит работы. Ремонт может быть завершен до конца 2021 года.

Павленко также отметила, что параллельно власти рассматривают возможность размещения по соседству корпуса для занятий хореографией.

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