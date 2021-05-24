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Более 800 человек пострадали от укусов клещей в Карелии

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В Карелии фиксируют рост количества пострадавших от укусов клещей. Об этом сообщает республиканский Роспотребнадзор.

По данным ведомства, на прошлой неделе за медпомощью в связи с присасыванием клещей обратились 825 человек, из которых 131 — дети. Случаи зафиксированы в 14 районах республики, пишет ИА «Карелinform».

Начиная с 11 марта Роспотребнадзор ведет еженедельный мониторинг ситуации с клещами в Карелии.

Ранее в мае специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, какие меры предосторожности следует принимать в сезон клещевой активности. Он напомнил, что, планируя поход в лес, нужно уделить особое внимание своей одежде. Специалист также отметил, что найденного клеща надо обязательно отнести на проверку.

16 мая врач-инфекционист Софья Русанова перечислила признаки клещевого энцефалита. По ее словам, инкубационный период при этом заболевании составляет от семи до 14 дней. Его симптомами являются признаки интоксикации, ломота в суставах и мышцах, головная боль и высокая температура.

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