Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям летать в ЕС
Мир
Пушков оценил стремление США к «более стабильным отношениям» с Россией
Экономика
Инвесторы TON подали в суд на Telegram
Экономика
Кудрин рассказал о способе победить бедность за три-четыре года
Мир
Подлодки США обнаружили загадочные движущиеся объекты под водой
Спорт
Чехия в овертайме обыграла Белоруссию на чемпионате мира по хоккею
Общество
В Роспотребнадзоре призвали не бояться «черной плесени»
Общество
Продажи медицинских масок в России снизились на 61%

Корвет «Ретивый» войдет в состав Черноморского флота до конца года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корвет новейшей разработки «Ретивый» проекта 20380 в 2021 году завершит испытания и войдет в состав Черноморского флота (ЧФ), рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Судно оснащено новыми радиолокаторами и усовершенствованным вооружением, что позволяет значительно увеличить возможности Военно-морского флота России не только в Черном море, но и во всем средиземноморском регионе, считают эксперты.

Полетная парта: флотские летчики получат новые учебно-боевые Як-130
Минобороны планирует заключить масштабный контракт на поставку тренировочных самолетов с цифровой системой управления

Пресс-служба «Северной верфи», где строится корабль, сообщила о том, что офицеры и матросы будущего экипажа «Ретивого» уже прошли двухмесячный курс обучения в Санкт-Петербурге на уникальном тренажерном комплексе «Мостик-2000».

Экс-заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе рассказал «Известиям» о том, что в последнее время на границе с Россией наблюдается приближение военной инфраструктуры НАТО не только к сухопутным границам, но и к морским.

«В бассейне Черного моря у США есть союзники по военно-политическому союзу НАТО — Турция, Румыния, Болгария. Это способствует возможностям кораблей дозаправляться и обслуживаться в портах этих государств, то есть они могут находиться там длительное время. Это говорит о возрастании угрозы для нашей страны, в том числе и ракетно-ядерной. Конечно, мы должны реагировать. К сожалению, у нас Черноморский флот недостаточно сильный по сравнению с совокупной мощью натовских стран в данном регионе», — рассказал Орджоникидзе.

По его словам, также российская сторона обеспокоена другими вопросами, в том числе в отношении турецких заявлений о том, что «они будут рыть канал параллельно Босфору и Дарданеллам». Он отметил, что сейчас Россия должна сосредоточить свои силы на увеличении военно-морского присутствия в Черном море в связи с повышенным значением южного фланга в настоящее время.

«На юге угроза касается не только непосредственно Краснодарского края или Крыма, страны НАТО подают сигналы о поддержке Украины. Корабли альянса заходят в Одессу, устраивают совместные маневры. А ведь любое появление эсминца с «Томагавками» в акватории Черного моря означает, что ракеты оттуда достают до Москвы. Если они с ядерным зарядом, то это уже непосредственная угроза», — заявил Орджоникидзе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Адрес на корвете: «Ретивый» до конца года пополнит Черноморский флот

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021