Корвет «Ретивый» войдет в состав Черноморского флота до конца года

Корвет новейшей разработки «Ретивый» проекта 20380 в 2021 году завершит испытания и войдет в состав Черноморского флота (ЧФ), рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Судно оснащено новыми радиолокаторами и усовершенствованным вооружением, что позволяет значительно увеличить возможности Военно-морского флота России не только в Черном море, но и во всем средиземноморском регионе, считают эксперты.

Пресс-служба «Северной верфи», где строится корабль, сообщила о том, что офицеры и матросы будущего экипажа «Ретивого» уже прошли двухмесячный курс обучения в Санкт-Петербурге на уникальном тренажерном комплексе «Мостик-2000».

Экс-заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе рассказал «Известиям» о том, что в последнее время на границе с Россией наблюдается приближение военной инфраструктуры НАТО не только к сухопутным границам, но и к морским.

«В бассейне Черного моря у США есть союзники по военно-политическому союзу НАТО — Турция, Румыния, Болгария. Это способствует возможностям кораблей дозаправляться и обслуживаться в портах этих государств, то есть они могут находиться там длительное время. Это говорит о возрастании угрозы для нашей страны, в том числе и ракетно-ядерной. Конечно, мы должны реагировать. К сожалению, у нас Черноморский флот недостаточно сильный по сравнению с совокупной мощью натовских стран в данном регионе», — рассказал Орджоникидзе.

По его словам, также российская сторона обеспокоена другими вопросами, в том числе в отношении турецких заявлений о том, что «они будут рыть канал параллельно Босфору и Дарданеллам». Он отметил, что сейчас Россия должна сосредоточить свои силы на увеличении военно-морского присутствия в Черном море в связи с повышенным значением южного фланга в настоящее время.

«На юге угроза касается не только непосредственно Краснодарского края или Крыма, страны НАТО подают сигналы о поддержке Украины. Корабли альянса заходят в Одессу, устраивают совместные маневры. А ведь любое появление эсминца с «Томагавками» в акватории Черного моря означает, что ракеты оттуда достают до Москвы. Если они с ядерным зарядом, то это уже непосредственная угроза», — заявил Орджоникидзе.

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Адрес на корвете: «Ретивый» до конца года пополнит Черноморский флот