KLM приостановит полеты в воздушном пространстве Белоруссии

Нидерландская авиакомпания KLM временно приостановит полеты в воздушном пространстве Белоруссии на фоне инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске, сообщает в понедельник, 24 мая, Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Отмечается, что на решение авиаперевозчика повлияло обращение премьер-министра Марка Рютте, который ранее в понедельник призвал KLM не летать в воздушном пространстве республики.

Как объяснили в авиакомпании, изначально они не планировали прекращать летать над Белоруссией, поскольку власти Нидерландов заявляли об отсутствии угрозы безопасности, однако после слов Рютте изменили свое решение.

Ранее в этот день полеты в воздушном пространстве Белоруссии приостановила авиакомпания Lufthansa.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту судна находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна.

Страны Запада раскритиковали инцидент с самолетом и задержание Протасевича. Ряд законодателей США и Европы призвали запретить полеты над Белоруссией.