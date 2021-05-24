KLM приостановит полеты в воздушном пространстве Белоруссии
Нидерландская авиакомпания KLM временно приостановит полеты в воздушном пространстве Белоруссии на фоне инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске, сообщает в понедельник, 24 мая, Нидерландская телерадиовещательная корпорация.
Отмечается, что на решение авиаперевозчика повлияло обращение премьер-министра Марка Рютте, который ранее в понедельник призвал KLM не летать в воздушном пространстве республики.
Как объяснили в авиакомпании, изначально они не планировали прекращать летать над Белоруссией, поскольку власти Нидерландов заявляли об отсутствии угрозы безопасности, однако после слов Рютте изменили свое решение.
Ранее в этот день полеты в воздушном пространстве Белоруссии приостановила авиакомпания Lufthansa.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.
На борту судна находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна.
Страны Запада раскритиковали инцидент с самолетом и задержание Протасевича. Ряд законодателей США и Европы призвали запретить полеты над Белоруссией.