Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям летать в ЕС
Мир
ЕС заморозил инвестиционную помощь для Белоруссии на €3 млрд
Мир
МВД Белоруссии сообщило о местонахождении Протасевича
Мир
Нетаньяху высказался о возможности создания Ираном ядерного оружия
Мир
Lufthansa приостановила полеты в воздушном пространстве Белоруссии
Мир
Белорусская авиакомпания «Белавиа» приостановила полеты в Литву
Политика
В МИД РФ назвали арест Протасевича внутренним делом Белоруссии
Мир
В Белом доме раскрыли темы переговоров Салливана и Патрушева
Сюжет:

KLM приостановит полеты в воздушном пространстве Белоруссии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нидерландская авиакомпания KLM временно приостановит полеты в воздушном пространстве Белоруссии на фоне инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске, сообщает в понедельник, 24 мая, Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Сняли с неба: как в Белоруссии задержали основателя тг-канала NEXTA
Самолет с противником Лукашенко посадили в Минске из-за сообщений о бомбе

Отмечается, что на решение авиаперевозчика повлияло обращение премьер-министра Марка Рютте, который ранее в понедельник призвал KLM не летать в воздушном пространстве республики.

Как объяснили в авиакомпании, изначально они не планировали прекращать летать над Белоруссией, поскольку власти Нидерландов заявляли об отсутствии угрозы безопасности, однако после слов Рютте изменили свое решение.

Ранее в этот день полеты в воздушном пространстве Белоруссии приостановила авиакомпания Lufthansa.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту судна находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна.

Страны Запада раскритиковали инцидент с самолетом и задержание Протасевича. Ряд законодателей США и Европы призвали запретить полеты над Белоруссией.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021