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Проект межпоселкового газопровода разработали в Псковской области

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В Псковской области в соответствии с планом-графиком по газификации разработали проект строительства межпоселкового газопровода до города Новоржев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АО «Газпром газораспределение Псков».

Монополевые работы: «Газпром» не смог стать единым куратором газификации
Отвечать за снабжение того или иного региона голубым топливом будет доминирующая в нем газораспределительная организация

Газопровод построят от газораспределительной станции «Новоржев» до одноименного города. Протяженность новой линии составит 4 км.

Сейчас ведется подготовка к проведению конкурса по поиску подрядной организации, которая займется строительством.

Новый газопровод будет снабжать голубым топливом 4956 домовладений, шесть сельхозпредприятий, два завода и 12 котельных, четыре из которых подают тепло в образовательные учреждения.

19 мая врио замсекретаря генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин заявил «Известиям», что россиянам не придется платить за доведение газа до границы земельного участка в населенном пункте. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму.

Ранее в тот же день президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, «Газпрому» и региональным властям внимательно отнестись к газификации домостроений, проработав этот вопрос быстрее.

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