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Около 450 незаконных рекламных сооружений демонтировали в Башкирии

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На территории Башкирии за один год демонтировали 450 незаконных рекламных конструкций. Об этом руководитель Агентства по печати и СМИ Максим Ульчев рассказал на оперативном совещании в республиканском правительстве 24 мая, в ходе которого обсуждалось развитие рынка наружной рекламы, сообщает пресс-служба главы региона.

По словам Ульчева, решение о демонтаже принималось на основании нарушений в архитектурном облике рекламных конструкций, а также из-за их технического состояния и ГОСТа о дорогах, пишет «МедиаКорСеть».

Глава Агентства по печати и СМИ подчеркнул, что бюджеты муниципалитетов могут пополнится за счет легализации незаконных объектов. Также прибыль принесет проведение торгов на рекламу в формате электронных аукционов. За 2020 год города и районы Башкирии заработали от рекламы 139 млн рублей, а после перехода на электронные торги сумма может возрасти до 250 млн рублей.

Глава республики Радий Хабиров поручил провести обучение глав муниципалитетов и организовать выступление Максима Ульчева, на котором он расскажет о развитии рынка наружной рекламы.

18 мая депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении закон, запрещающий звуковую рекламу с использованием громкоговорителей на зданиях.

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