В ХАМАС опровергли причастность к сообщению о минировании самолета Ryanair

Солдаты палестинской группировки ХАМАС 24 мая опровергли свою причастность к сообщениям о якобы минировании самолета компании Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс, но был вынужден сесть в Минске.

«Мы не прибегаем к этим методам, к которым прибегают сомнительные организации, которые стремятся демонизировать ХАМАС и помешать мировым симпатиям к нашему палестинскому народу и его законному сопротивлению», — сказал представитель ХАМАС, слова которого цитирует Reuters.

Ранее в этот день директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский заявил, что на электронную почту минского аэропорта поступило сообщение от имени солдат палестинской группировки ХАМАС о минировании самолета.

«Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом», — цитируют журналисты сообщение, которое якобы поступило в аэропорт Минска.

23 мая самолет компании Ryanair экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. В Сети также появилась запись разговора пилота самолета с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер рекомендовал борту приземлиться «в целях безопасности».

На борту в это время находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после посадки самолета.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна. Информация о минировании не подтвердилась.

Западные страны раскритиковали Минск после инцидента. В частности, министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что все самолеты, которые следуют в страну и из нее, должны избегать полетов над воздушным пространством Белоруссии.