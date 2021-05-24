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Lufthansa приостановила полеты в воздушном пространстве Белоруссии

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Авиакомпания Lufthansa приостанавливает полеты своих самолетов в воздушном пространстве Белоруссии. Об этом 24 мая сообщает агентство AFP.

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«В связи с развитием текущей ситуации мы на данный момент приостанавливаем полеты в воздушном пространстве Белоруссии», — приводит агентство заявление ведомства.

Ранее в этот день была приостановлена посадка на рейс Lufthansa Минск–Франкфурт из-за электронного письма о возможном теракте. Впоследствии информация о готовящейся атаке не подтвердилась и посадка на борт продолжилась.

Накануне самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. В Сети обнародовали запись разговора пилота и белорусского авиадиспетчера, согласно которой последний рекомендовал борту приземлиться «в целях безопасности». Пилот также спросил о том, откуда пришло письмо о минировании, на что диспетчер ответил, что оно поступило на e-mail службы безопасности аэропорта.

На борту судна находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна.

Западные страны раскритиковали Минск после инцидента. В частности, глава Евросовета Шарль Мишель назвал произошедшее международным скандалом и заявил, что страны ЕС обсудят вопрос введения санкций против Белоруссии.

По словам директора департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артема Сикорского, на электронную почту минского аэропорта поступило сообщение от имени солдат палестинской группировки ХАМАС о минировании самолета, в связи с чем лайнеру пришлось совершить экстренную посадку.

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