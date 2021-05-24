Премьеры Белоруссии и России провели телефонные переговоры

Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Белоруссии Роман Головченко в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы отношений двух стран и интеграции в Союзном государстве.

«Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграции в Союзном государстве», — говорится в сообщении на сайте российского кабмина, опубликованном 24 мая.

Помимо этого, стороны договорились провести переговоры в ходе предстоящего 27–28 мая в Минске заседания Совета глав правительств СНГ.

В свою очередь Головченко поднял вопрос о самолете Ryanair, экстренно приземлившемся в Минске 23 мая, и обсудил недружественные шаги Европы в отношении данной ситуации.

«В ходе разговора глава белорусского правительства в рамках обеспечения скоординированных действий Белоруссии и России в области внешней политики проинформировал своего российского коллегу о сложившейся ситуации с приземлением в Минске самолета компании Ryanair и тех недружественных и провокационных действиях европейских государств, которые предпринимаются в отношении Беларуси», — говорится в сообщении пресс-службы белорусского правительства.

18 мая стало известно, что в Кремле допускают проведение встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в конце мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в рамках комплекса двусторонних отношений России и Белоруссии шла речь и о дальнейшем развитии интеграционных процессов.

9 мая Путин и Лукашенко во время телефонного разговора договорились о встрече в ближайшее время, на которой лидеры обсудят проблемы, стоящие перед странами. Политики обсудили график запланированных на ближайшие месяцы совместных мероприятий.

Предыдущие переговоры Путина и Лукашенко прошли в Москве 23 апреля. Президенты обсудили развитие кооперации, а также темы развития интеграции, новых союзных программ и проблему производства интегральных схем.