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Более 230 рабочих мест создали в 2020 году на Елецком участке ОЭЗ «Липецк»

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На Елецком участке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк» в 2020 году удалось создать более 230 рабочих мест. Об этом 24 мая сообщает ИА «Абирег».

Появление новых рабочих мест стало возможным благодаря расширению производственных мощностей ОЭЗ, а также новым резидентам — в прошлом году на площадку зашел ряд крупных компаний.

Кузницей кадров для Елецкого участка стал Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина. К 2024 году вуз планирует выпустить еще порядка 275 специалистов высокого уровня.

В руководстве ОЭЗ «Липецк» успех Елецкой площадки в первую очередь объясняют выгодным месторасположением. Близость к федеральной трассе М-4 «Дон» позволяет построить производство буквально с видом на дорогу. Также немаловажным аспектом является инфраструктура.

Сейчас на территории ведется строительство второй очереди площадки. В эксплуатацию введено более 4 км дорог, продолжается обустройство еще 3,3 км. К III кварталу 2021 года планируется завершить дорогу, соединяющую трассу М-4 с городом Елец. Она будет находиться в непосредственной близости с Елецким участком. Этой территорией уже заинтересовался ряд инвесторов.

Кроме того, получены технические условия на газоснабжение и разработана документация на строительство электроподстанции. Водоснабжением действующие и строящиеся резиденты обеспечены полностью, однако руководство ОЭЗ приняло решение о возведении собственного водозабора.

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