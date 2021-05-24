Школьникам в России разрешили не сдавать тест на COVID-19 перед ЕГЭ

Перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ) школьникам не потребуется прохождение предварительного тестирования на коронавирус или вакцинации, сообщили в Рособрнадзоре в понедельник, 24 мая.

Также выпускникам не придется приходить на экзамены в маске и перчатках, если соответствующие требования не установлены в регионе.

«Решение о допуске участника на ЕГЭ принимает медицинский работник, находящийся в экзаменационном пункте», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

При этом организаторы и наблюдатели в ходе экзамена должны быть в масках и перчатках, контролировать соблюдение социальной дистанции между участниками, а также измерять температуру всех присутствующих бесконтактным способом.

В аудиториях также должны быть антисептические средства.

Ранее, 22 апреля, Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание Единого государственного экзамена.

Так, в этом году ЕГЭ пройдет с 31 мая по 17 июля. Первыми школьники будут сдавать географию, литературу и химию. 28, 29 июня и 2 июля предусмотрены как резервные дни. В дополнительный период экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день — 17 июля.

12 апреля в Роспотребнадзоре рассказали, что в 2021 году ЕГЭ в России будет проведен по единому расписанию для всей страны. Сообщалось, что исключения будут сделаны для регионов, где наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.