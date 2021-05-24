TikTok заблокировал аккаунт Милонова

Сервис для создания и просмотра видеороликов TikTok заблокировал аккаунт депутата Госдумы Виталия Милонова. Об этом рассказал сам политик.

«Какие-то иностранные содомиты хотят в очередной раз надругаться над свободой слова и над моим аккаунтом», — заявил он «РИА Новости» в понедельник, 24 мая.

По словам Милонова, его команда уже направила жалобы на действия администрации сервиса, однако реакции не последовало.

В конце апреля в TikTok появился ролик с участием депутата. На кадрах парламентарий сажает деревья и водит хороводы вокруг памятника Николаю Чудотворцу.

При этом сам Милонов заявил, что регистрация в мобильном приложении произошла помимо его воли. Он подчеркнул, что не планирует становиться блогером, а также не намерен регулярно публиковать видео в TikTok.