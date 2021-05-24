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Дело возбудили по факту гибели подростка от удара током в Калязине

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В Калязине (Тверская область) следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 16-летнего молодого человека на трансформаторной подстанции. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Трагедия произошла вечером в воскресенье, 23 мая, на территории бывшего водозабора в районе садового товарищества «Мечта». По предварительным данным, подросток пробрался в помещение действующей трансформаторной подстанции и попытался демонтировать электрокабель, находящийся под напряжением, пишут «Тверские ведомости».

В результате несовершеннолетний получил удар электрическим током, от которого скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Следователи выясняют круг лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию подстанции.

В конце марта в одном из общежитий Сахалинского государственного университета от удара током погибли двое студентов 18 и 19 лет. Один из них пошел в душевую, где получил смертельное поражение током, на крики пришел сосед, который попытался оказать помощь, но сам стал второй жертвой удара электротоком.

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