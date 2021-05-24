Ветеран «Спартака» назвал преимущество тренеров-иностранцев

Иностранные тренеры, приходя работать в российский клуб, имеют больший авторитет и рассчитывают на определенные преимущества. Об этом 24 мая рассказал ветеран ФК «Спартак» Валерий Гладилин.

«Приходя в Россию, иностранный тренер рассчитывает, что ему приобретут на определенные позиции игроков высокого уровня. А когда наш тренер начинает работать, как приходили в «Спартак» Карпин, Аленичев, ничего подобного не происходит. Вот в этом отличие иностранного специалиста от российского», — цитирует Гладилина «Газета.ру».

Ветеран клуба добавил, что иностранные специалисты подкованы не лучше, однако могут поставить перед хозяевами клуба вопрос о приобретении футболистов. По его словам, исключением среди российских тренеров является Сергей Семак, тренирующий ФК «Зенит», так как у петербургского клуба больше ресурсов.

Ранее в этот день стало известно, что главным тренером московского «Спартака» назначен португалец Руй Витория. Контракт с 51-летним португальцем подписан на два года.

Тренерская карьера Витории началась в 2002 году с работы в клубе «Вилафранкенсе». Дебют тренера в высшей лиге состоялся в 2010 году, когда он принял приглашение «Пасуш де Феррейры».

После Витория работал с «Витория Гимарайнш» и «Бенфикой», а в 2016–2017 годах его признавали лучшим тренером чемпионата Португалии.

В 2020 году он закончил работать с клубом «Аль-Наср», в составе которого выиграл чемпионат, Суперкубок Саудовской Аравии и дошел до полуфинала Лиги чемпионов Азии.