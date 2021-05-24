Премьер-министр Люксембурга призвал ЕС избегать санкций против России

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель считает, что Евросоюз должен избегать новых санкций в отношении России и искать пути снижения напряженности в отношениях с российской стороной.

«Мы будем обсуждать отношения с Россией. ЕС должен избегать новых санкций против России и искать пути деэскалации в отношениях с ней», — цитирует ТАСС слова Беттеля во время саммита ЕС, первый день которого состоялся в понедельник, 24 мая, в Брюсселе.

23 мая стало известно о том, что на саммите лидеров стран Евросоюза будут обсуждаться новые санкции против России. При этом главы государств ЕС заявят о нежелании конфронтации с Москвой.

По мнению представителя Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Веры Юровой, скорее всего, во время саммита будут обсуждать принятие новых экономических санкций в отношении РФ. О дальнейшей координированной высылке российских дипломатов речь вряд ли пойдет. Как заметила Юрова, наиболее твердо по отношению к России себя могут повести, помимо Чехии, Польша и Латвия. В то же время страны Западной Европы уже длительное время реагируют на российские действия заметно мягче, подчеркнула она.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к диалогу с Брюсселем на принципах равноправия, указав на то, что не Россия инициировала «санкционную спираль, которая раскручивается Брюсселем».

21 мая в ЕС заявили о стремлении к стабильным отношениям с Россией. По словам высокопоставленного представителя альянса, пути достижения стабильных отношений с российской стороной будут обсуждаться на саммите, который пройдет 24–25 мая в Брюсселе.

В тот же день Лавров заявил, что РФ готова дружить с Западом только с чувством собственного достоинства. По его словам, Россия не сможет двигаться к дружбе, игнорируя собственные традиции.

16 мая в Европарламенте создали проект доклада, который определяет главные принципы отношений с Россией. Согласно тексту документа, европейские политики считают, что в стране должно быть построено «демократическое общество», способное противостоять «русскоязычной пропаганде». При этом отмечалось, что в случае если Россия продолжит якобы агрессивные действия, то Брюсселю стоит задуматься об отключении страны от платежной системы SWIFT.