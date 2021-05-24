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Более 160 человек пострадали в Куала-Лумпуре при столкновении поездов

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По меньшей мере 166 человек пострадали в результате столкновения легкорельсовых поездов в Куала-Лумпуре. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает газета Malay Mail.

Указывается, что в 20:33 по местному времени (15:33 мск) столкнулись два поезда. Один из них был пустым, во втором находились 232 человека.

В результате происшествия 47 человек получили серьезные травмы и были госпитализированы. На место происшествия направлен медицинский персонал для оказания помощи остальным пострадавшим.

По словам министра транспорта Малайзии Ви Ка Сионга, это первое подобное происшествие за 23 года работы легкорельсового транспорта в стране, сообщает телеканал «Звезда».

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются, пишет сайт 360tv.ru. Начато уголовное расследование.

Ранее, 26 марта, более 30 человек погибли при столкновении двух поездов в Египте, пострадали свыше 50 пассажиров. Авария произошла в южном районе страны Сохаг, в деревне Ас-Савама Гарб.

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