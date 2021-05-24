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Леса запретили посещать в ряде районов Нижегородской области

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На территории ряда районов Нижегородской области ввели запрет на помещение лесов. Причиной стал установившийся IV класс пожароопасности.

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На сайте регионального минлесхоза разместили карту, на которой обозначены районы с высоким риском возникновения пожаров в лесных зонах. Возгорания возможны в Варнавинском, Лукояновском, Чкаловсокм, Ветлужском, Выксунском, Кулебакском, Навашинском, Воскресенском, Вознесенском, Первомайском, Краснобаковском и Городецком районах.

По данным ИА «НьюсНН», с 21 по 25 мая на территории муниципалитетов прогнозировали высокую опасность пожаров. Нижегородцам запрещено не только посещать леса, но и жечь в своих садах мусор, разводить костры.

В МЧС предупреждают, что огонь из леса может добраться до населенных пунктов и повредить линии электропередачи и связи.

24 мая премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами указал на сложную ситуацию с природными пожарами в ряде регионов страны и призвал не допустить ухудшения обстановки. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, в свою очередь, уточнила, что пожароопасный сезон зафиксирован во всех регионах страны, за исключением Чукотки и Ненецкого автономного округа

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