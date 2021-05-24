Леса запретили посещать в ряде районов Нижегородской области
На территории ряда районов Нижегородской области ввели запрет на помещение лесов. Причиной стал установившийся IV класс пожароопасности.
На сайте регионального минлесхоза разместили карту, на которой обозначены районы с высоким риском возникновения пожаров в лесных зонах. Возгорания возможны в Варнавинском, Лукояновском, Чкаловсокм, Ветлужском, Выксунском, Кулебакском, Навашинском, Воскресенском, Вознесенском, Первомайском, Краснобаковском и Городецком районах.
По данным ИА «НьюсНН», с 21 по 25 мая на территории муниципалитетов прогнозировали высокую опасность пожаров. Нижегородцам запрещено не только посещать леса, но и жечь в своих садах мусор, разводить костры.
В МЧС предупреждают, что огонь из леса может добраться до населенных пунктов и повредить линии электропередачи и связи.
24 мая премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами указал на сложную ситуацию с природными пожарами в ряде регионов страны и призвал не допустить ухудшения обстановки. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, в свою очередь, уточнила, что пожароопасный сезон зафиксирован во всех регионах страны, за исключением Чукотки и Ненецкого автономного округа