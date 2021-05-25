Незапланированная посадка самолета Ryanair в аэропорту Минска 23 мая из-за сообщения о минировании не является нарушением норм международного воздушного права.

Поступила информация о минировании воздушного судна, диспетчер сообщил об этом экипажу рейса, предложил осуществить посадку в Минске. Командир воздушного судна принимает окончательное решение, и он послушал диспетчера и приземлился в аэропорту столицы Белоруссии. Диспетчер не принуждал экипаж совершать посадку. Если бы экипаж принял решение посадить самолет в аэропорту Вильнюса, никто бы не мог препятствовать полету этого борта.

При этом совершенно не имеет никакого значения правдоподобность или неправдоподобность информации о минировании воздушного судна и от кого она поступила. В 99% случаев информация о минировании различных объектов, к счастью, оказывается ложной. Она могла поступить от кого угодно, в том числе от анонима, и с какими угодно мотивами. Как только диспетчер узнал о возможном минировании самолета, он связался с экипажем и сообщил ему об этом. А дальше алгоритм простой — нужно обеспечить безопасную посадку воздушного судна, эвакуировать пассажиров, осмотреть самолет, багаж и личные вещи людей. Сами мотивы предоставившего эту информацию лица не имеют никакого значения для квалификации незапланированной посадки в Минске с точки зрения соблюдения воздушного права. Таким образом, посадка была правомерна.

Ни одна международная норма не регулирует порядок действий государств, в воздушном пространстве которых пролетает возможно заминированный самолет. Экипаж в зависимости от своего профессионализма действует с конкретной целью — прекратить полет, совершив безопасную посадку, и спасти жизни пассажиров. А где будет произведена посадка самолета, не имеет уже никакого значения. Препятствовать такой посадке нельзя. Если известно, что судно может быть заминировано, а аэропорт не принимает такой самолет, это квалифицируется как угроза жизни и здоровью пассажиров. В случае с самолетом Ryanair было полное содействие со стороны диспетчеров и полное понимание экипажа, посадка прошла в штатном режиме. Расстояние до аэропорта — 50 км до Вильнюса или 150 км до Минска — воздушным судном преодолевается достаточно быстро и почти за одно и то же время.

Вводить новые правила и регламенты в воздушное законодательство из-за ситуации с самолетом Ryanair нет необходимости — действующий механизм совершенен. В дальнейшем, как и сейчас, любая информация о минировании воздушного судна будет точно так же обрабатываться диспетчером и выполняться экипажем.

Любая страна может обязать свои авиакомпании не выполнять полеты в воздушном пространстве другого государства или точно так же запретить в своем небе полеты иностранных перевозчиков — это ее суверенное право. Реакция каждой страны на сложившуюся ситуация будет зависеть от того, насколько она разберется в ней. Если кому-то кажется, что незапланированная посадка самолета Ryanair 23 мая — это спланированная операция, то в таких случаях логично просить предоставить доказательства. Пока их нет, санкции можно расценить как недружественные шаги. С точки зрения международных организаций никаких запретов быть не может. Международная организации гражданской авиации (ICAO) может теоретически провести какое-то расследование, но в данном случае требуется расследование не с авиационной составляющей. С точки зрения воздушного права всё безупречно.

Если со стороны международных организаций последуют рекомендации прекратить полеты в воздушном пространстве Белоруссии, то они будут юридически необязательны. Для государства самое страшное — это быть исключенным из состава ICAO, которая состоит из 193 стран-участников. Однако сделать это за всю историю организации пока никому не удалось. Исключение какой-то страны возможно в случае рекомендации Генассамблеи ООН, если государство не выполняет взятые на себя международные обязательства.

Если государство исключается из ICAO, оно перестает быть участником глобального формата сотрудничества, что может сказаться на признании норм летной годности этой страны в отношении воздушных судов, авиационных двигателей. Это также будет иметь значение для признания свидетельств членов экипажа и диспетчеров организации воздушного движения и другого авиационного персонала. Но для того, чтобы исключить государство из ICAO, необходимо, чтобы оно грубо нарушило международно-правовой порядок, установленный в области гражданской авиации. А в случае с незапланированной посадкой самолета Ryanair нарушений международных норм не произошло.

Автор — директор Института воздушного и космического права AEROHELP

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