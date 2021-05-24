Тренер Брагин рассказал о состоянии хоккеиста Окулова

Нападающий сборной России по хоккею Константин Окулов серьезно травмирован, однако находится в расположении команды. Об этом 24 мая рассказал журналистам главный тренер россиян Валерий Брагин.

«Там серьезная ситуация, но мы надеемся в дальнейшем. Хотя это, конечно, сложный вопрос. Он с командой, но еще посмотрим», — сказал Брагин.

Спортсмен травмировал ключицу в матче предварительного этапа чемпионата мира против чехов. Ему пришлось досрочно завершить встречу.

В матче против словаков, который состоялся в понедельник, травму получил Андрей Кузьменко. Также травмирован игрок Михаил Григоренко.

«Он готовится, пока у него повреждение, но мы готовим его к дальнейшим матчам. Конечно, [без Григоренко] креатива чуть-чуть не хватило — в конечной стадии он хорош, у него быстрый бросок», — добавил тренер.

Ранее, 24 мая, сборная России по хоккею проиграла команде Словакии в матче предварительного этапа ЧМ в Риге. Россияне уступили соперникам со счетом 1:3 (0:0, 1:1, 2:0). Шайбу в ворота сборной Словакии забросил Александр Барабанов. В ворота россиян шайбы отправили Милош Келемен, Мартин Гернат и Марек Дялога.

Ранее в этот день стало известно, что состав сборной РФ по хоккею на предстоящем чемпионате мира пополнят Владимир Тарасенко, Илья Самсонов и Дмитрий Орлов.

Хоккеист Александр Овечкин отказался от участия в чемпионате, так как провел непростой сезон и получил много травм.

В ходе матча 22 мая россияне обыграли соперников из Великобритании со счетом 7:1. В первом периоде сборная РФ отправила в ворота соперников четыре шайбы. Две из них забил Антон Бурдасов, Михаил Григоренко и Сергей Толкачинский — по одной. Шайбы в ворота британцев также забили Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко, Антон Слепышев.

Чемпионат мира по хоккею продлится в Латвии до 6 июня. В группе сборной России команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании.