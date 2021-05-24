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Новые меры поддержки предпринимателей ввели в Орловкой области

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Центр «Мой бизнес» при содействии правительства Орловской области принял решение установить льготную ставку вознаграждения в размере не более 1% годовых от суммы поручительства для молодых предпринимателей.

Также в целях оказания кредитной поддержки молодым предпринимателям утверждены новые правила предоставления микрозаймов с приоритетным направлением — предоставление займов молодым предпринимателям, в рамках которых займы предоставляются как на капитальные затраты, так и на пополнение оборотных средств в размере до 5 млн рублей, процентная ставка от ½ ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на дату заключения договора займа, срок кредитования до трех лет, на период действия режима «повышенной готовности» на территории Орловской области максимальный срок 24 месяца. Об этом пишет InfoOrel.ru.

Оказание финансовой поддержки бизнесу региона осуществляется центром «Мой бизнес» в рамках реализации государственной областной программы «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области» и региональных составляющих национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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