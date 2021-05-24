Нетаньяху высказался о возможности создания Ираном ядерного оружия

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не позволит Ирану разработать ядерное оружие. В ходе церемонии вручения премий премьера агентам «Моссад» 24 мая он отметил, что противостояние в этом вопросе Ирану может потребовать принятия «смелых решений».

«Государство Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие. Я очень ценю нашего друга США, который поддерживает нас на протяжении многих лет. Но может возникнуть ситуация, когда наша высокая цель — гарантия того, что аятоллы (Иран. — Ред.) не прервут тысячелетнее существование еврейского народа, — потребует от нас принятия смелых и независимых решений», — цитирует Нетаньяху издание Israelhayom.

23 мая в США заявили, что не увидели готовности Тегерана вернуться к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В Вене с начала апреля проходят заседания совместной комиссии Ирана и стран «пятерки» (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью возобновления реализации СВПД.

В конце апреля стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отказа от некоторых из наиболее жестких санкций в отношении Ирана, чтобы Тегеран вернулся в СВПД.

С 14 апреля Тегеран собирался приступить к обогащению урана до 60%. Для этого на ядерном объекте в Натанзе планировалось установить 1 тыс. новых центрифуг. О своих планах страна проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Решение Ирана об обогащении урана до 60% вызвало беспокойство у Великобритании, Франции и Германии. Они заявили, что данная мера значительно увеличит способности иранской стороны в обогащении урана. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, решение Тегерана ставит под сомнение серьезность его намерений в отношении переговоров по ядерной сделке.

Президент Ирана Хасан Роухани объяснял, что процесс обогащения страной урана до 60% и установка новых центрифуг стали ответом на действия Израиля, которого Тегеран считает причастным к аварии на ядерном объекте «Шахид Ахмади Рошан» в Натанзе 11 апреля.

После этого инцидента представитель Организации атомной энергии Бехруз Камальванди сообщил, что авария произошла из-за несильного взрыва и никто не пострадал. Вице-президент Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент терактом.