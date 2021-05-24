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Законопроект о молодежной политике рассмотрят в Мурманской области

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В Мурманской области разработали законопроект «О молодежной политике». Тему обсудили на заседании комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту в областной думе.

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Как рассказала председатель комитета Лариса Круглова, разработанная инициатива направлена на регулирование отношений в сфере молодежной политики, а также призвана определить полномочия органов государственной власти. На сегодняшний день подобный законодательный акт в Мурманской области отсутствует, пишет ИА «Би-порт».

По мнению депутатов, принятие законопроекта поспособствует созданию условий для воспитания подрастающих поколений, их интеллектуальному, физическому, духовному, социальному развитию. Привлекательность Заполярья для молодежи из других регионов намерены повысить, а негативные социальные явления в молодежной среде — снизить.

Парламентарии рекомендовали облдуме принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции с учетом внесенных поправок.

22 мая глава государства Владимир Путин, обращаясь к участникам просветительского марафона «Новое знание», выразил мнение, что Россия является страной уникальных возможностей для талантливого человека.

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