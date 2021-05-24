Алгоритм распознавания лиц NtechLab признали лучшим в мире

Компания NtechLab, один из мировых лидеров в области биометрических технологий и партнер госкорпорации «Ростех», одержала победу в конкурсе алгоритмов распознавания лиц Face Recognition Vendor Test (FRVT) Национального института стандартов и технологий министерства торговли США (NIST). Об этом 24 мая «Известиям» сообщили в пресс-служба компании.

По результатам проведения cеми независимых тестов, алгоритм NtechLab был признан американским институтом лучшим в мире, а по трем из них поставлен рекорд за всю историю проведения испытаний. «Тестирование FRVT от NIST является единственным общепризнанным мировым соревнованием алгоритмов распознавания лиц, в том числе призванным помочь министерству торговли США выявить лучших мировых поставщиков подобных программных решений», — отметили в компании.

Технология FRVT соответствует сценарию подтверждения личности человека по фотографии, она используется в широком спектре гражданских, правоохранительных и национальных программ безопасности, в том числе проверку фото на визовых документах и при выдаче паспортов, а также в системах оплаты с помощью биометрических данных.

По итогам конкурса алгоритм NtechLab признан лучшим и в работе с базами VISA, VISABORDER и BORDER, в которых содержатся изображения, идентичные по качеству фотографиям, снятым при пересечении границы и из визовых разрешений. По результатам в работе с этими базами NtechLab продемонстрировала лучшие результаты за всю историю конкурса NIST. Также NtechLab вошли в тройку по результативности распознавания лиц в медицинских масках.

В рамках FRVT были проанализированы более 100 алгоритмов от мировых разработчиков, включая Китай, США и Израиль. Тестирование FRVT проводилось по нескольким базам фото. При подведении итогов конкурса учитывались точность и скорость поиска, а также адаптируемость алгоритма к последующим изменениям.

Как отметил основатель NtechLab, глава лаборатории нейронных сетей компании Артем Кухаренко, алгоритм интеллектуальной видеоаналитики NtechLab является лучшим в мире по целому ряду параметров.

«Для получения этого выдающегося результата инженеры NtechLab использовали инновационные подходы к обучению нейронных сетей, а также новые алгоритмы обработки и подготовки данных для машинного обучения. Результаты этих наработок уже используются в продуктах NtechLab и послужат повышению комфорта и безопасности жителей «умных городов» по всему миру», — рассказал он.

Алгоритмы NtechLab уже неоднократно доказывали свое техническое превосходство в рамках репрезентативных международных конкурсов. Так, в 2017 году разработка NtechLab была признана лучшей Национальным институтом стандартов и технологий министерства торговли США, а также заняла первое место по итогам соревнования американского Агентства передовых исследований в сфере разведки в категориях «самый точный» и «самый быстрый» алгоритм.

В 2018 году NtechLab вошла в тройку победителей конкурса WIDER Pedestrian Challenge по детектированию пешеходов на основе их силуэтов, в 2019 году — заняла второе место на международном конкурсе ActEV-PC по распознаванию действий человека на видео.

В марте 2021 года сообщалось, что NtechLab вошел в список «единорогов» по оценке международного аналитического агентства Tracxn в области компьютерного зрения — технологии, связанной с анализом изображений и видео искусственным интеллектом. Компания стала единственным представителем России в списке быстрорастущих компаний, наряду с представителями Китая, США, Израиля, Великобритании, Австрии, Канады и Новой Зеландии.

Продукты NtechLab, обеспечивающие скорость и точность распознавания лиц, силуэтов и действий на видео, являются востребованными в сферах общественной и корпоративной безопасности, розничной торговли, финансового сектора, индустриях развлечений и гостеприимства. Алгоритмы компьютерного зрения компании успешно используются в десятках крупных городов России и стран СНГ, а также в муниципальных системах видеонаблюдения мегаполисов Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Клиентская сеть NtechLab насчитывает более 100 клиентов более чем в 20 странах мира.