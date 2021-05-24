Конкурс «Славянская весна в Становом» проходит в Липецкой области

В селе Становое Липецкой области проходит региональный фестиваль-конкурс «Славянская весна в Становом», приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры.

«Этот праздник напоминает об истоках нашей духовности, о том, что русская культура наследует древние и великие традиции славянской культуры, о роли письменности в её становлении и развитии», – отмечают организаторы.

Липецкая областная универсальная научная библиотека отметит праздник книжными выставками в онлайн и оффлайн-форматах, передает GOROD48. Во вторник, 25 мая, в ОЦКНТ Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов под управлением Алексея Моргунова выступит вместе с ансамблем народной песни и танца «Воронежские девчата».