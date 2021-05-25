Простая случайность: невероятные фото дикой природы

В Дарвиновском музее открылась фотовыставка «Белая книга». В экспозиции представлено 40 снимков диких животных, застигнутых в самые неожиданные моменты, и их рельефно-графические копии с тифлокомментариями. Участники Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха» адаптировали свои работы специально для посетителей с нарушением зрения. «Кошачья грация» и другие интересные кадры — в фотогалерее «Известий»