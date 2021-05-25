Простая случайность: невероятные фото дикой природы

Фото: пресс-служба фестиваля «Золотая Черепаха»/Бенце Мате
В Дарвиновском музее открылась фотовыставка «Белая книга». В экспозиции представлено 40 снимков диких животных, застигнутых в самые неожиданные моменты, и их рельефно-графические копии с тифлокомментариями. Участники Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха» адаптировали свои работы специально для посетителей с нарушением зрения. «Кошачья грация» и другие интересные кадры — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: пресс-служба фестиваля «Золотая Черепаха»/Маудуддин Фаузан
Акробат
На весь экран
Фото: пресс-служба фестиваля «Золотая Черепаха»/Свен Зачек
Стой, желтая!
На весь экран
Фото: пресс-служба фестиваля «Золотая Черепаха»/Гюнтер Риле
Два плюс два
На весь экран
Фото: пресс-служба фестиваля «Золотая Черепаха»/Денис Будьков
Рыба до ушей
На весь экран
Фото: пресс-служба фестиваля «Золотая Черепаха»/Цай Сунда
Ярче звезд
На весь экран
Фото: пресс-служба фестиваля «Золотая Черепаха»/Александр Бес
Ледяной король
На весь экран
Фото: пресс-служба фестиваля «Золотая Черепаха»/Кирилл Уютнов
В поисках нерки
На весь экран
Фото: пресс-служба фестиваля «Золотая Черепаха»/Галис Оаро
Улыбка
На весь экран
Фото: пресс-служба фестиваля «Золотая Черепаха»/Бенце Мате
Магия ночи
На весь экран
Фото: пресс-служба фестиваля «Золотая Черепаха»/Гюнтер Риле
Гагарки в профиль
На весь экран
Фото: пресс-служба фестиваля «Золотая Черепаха»/Наталия Судец
Обнимашки
На весь экран
Фото: пресс-служба фестиваля «Золотая Черепаха»/Андрей Кузнецов
Под Луной
На весь экран
Фото: пресс-служба фестиваля «Золотая Черепаха»/Павел Лычковский
Мышку за маму!
На весь экран
Фото: пресс-служба фестиваля «Золотая Черепаха»/Франческо Визинтин
Погружение
На весь экран
Фото: пресс-служба фестиваля «Золотая Черепаха»/Пиньтао Лви
Домой!
На весь экран
Фото: пресс-служба фестиваля «Золотая Черепаха»/Хенли Спирс
Созвездие скатов
На весь экран
Фото: пресс-служба фестиваля «Золотая Черепаха»/Юлиан Рад
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует
при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печатии массовым
коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.