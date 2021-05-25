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Простая случайность: невероятные фото дикой природы

В Дарвиновском музее открылась выставка, которую могут увидеть и незрячие
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Кошачья грация
Фото: пресс-служба фестиваля «Золотая Черепаха»/Бенце Мате
В Дарвиновском музее открылась фотовыставка «Белая книга». В экспозиции представлено 40 снимков диких животных, застигнутых в самые неожиданные моменты, и их рельефно-графические копии с тифлокомментариями. Участники Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха» адаптировали свои работы специально для посетителей с нарушением зрения. «Кошачья грация» и другие интересные кадры — в фотогалерее «Известий»
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Акробат
Фото: пресс-служба фестиваля «Золотая Черепаха»/Маудуддин Фаузан
Акробат
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Стой, желтая!
Фото: пресс-служба фестиваля «Золотая Черепаха»/Свен Зачек
Стой, желтая!
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Два плюс два
Фото: пресс-служба фестиваля «Золотая Черепаха»/Гюнтер Риле
Два плюс два
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Рыба до ушей
Фото: пресс-служба фестиваля «Золотая Черепаха»/Денис Будьков
Рыба до ушей
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Ярче звезд
Фото: пресс-служба фестиваля «Золотая Черепаха»/Цай Сунда
Ярче звезд
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Ледяной король
Фото: пресс-служба фестиваля «Золотая Черепаха»/Александр Бес
Ледяной король
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В поисках нерки
Фото: пресс-служба фестиваля «Золотая Черепаха»/Кирилл Уютнов
В поисках нерки
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Улыбка
Фото: пресс-служба фестиваля «Золотая Черепаха»/Галис Оаро
Улыбка
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Магия ночи
Фото: пресс-служба фестиваля «Золотая Черепаха»/Бенце Мате
Магия ночи
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Гагарки в профиль
Фото: пресс-служба фестиваля «Золотая Черепаха»/Гюнтер Риле
Гагарки в профиль
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Обнимашки
Фото: пресс-служба фестиваля «Золотая Черепаха»/Наталия Судец
Обнимашки
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Под луной
Фото: пресс-служба фестиваля «Золотая Черепаха»/Андрей Кузнецов
Под Луной
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Мышку за маму!
Фото: пресс-служба фестиваля «Золотая Черепаха»/Павел Лычковский
Мышку за маму!
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Погружение
Фото: пресс-служба фестиваля «Золотая Черепаха»/Франческо Визинтин
Погружение
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Домой!
Фото: пресс-служба фестиваля «Золотая Черепаха»/Пиньтао Лви
Домой!
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Созвездие скатов
Фото: пресс-служба фестиваля «Золотая Черепаха»/Хенли Спирс
Созвездие скатов
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Лисий поединок
Фото: пресс-служба фестиваля «Золотая Черепаха»/Юлиан Рад
Лисий поединок
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