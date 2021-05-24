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Ребенок выпал из окна в Тюмени

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В Тюмени ребенок выпал из окна многоэтажки на улице Маршала Захарова. Как рассказали в пресс-службе УМВД по городу, он остался жив и был доставлен в больницу. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия.

В пресс-службе регионального департамента здравоохранения корреспонденту Megatyumen.ru сообщили, что вызов поступил в 17:55, бригада скорой помощи прибыла в 18:00. Сейчас медики продолжают оказывать помощь пострадавшему на месте происшествия.

Как стало известно 20 мая, трехлетний ребенок госпитализирован после падения из окна второго этажа в Сыктывкаре. Мальчик находился под присмотром няни. По данным правоохранительных органов, женщина уложила ребенка спать и ушла в другую комнату. В этот момент окно в спальне было открыто. Мальчик забрался на подоконник и выпал из окна.

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