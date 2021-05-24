Реконструкция моста через Омь в Омской области завершится в августе

В понедельник, 24 мая, рабочие приступили к самой ответственной фазе реконструкции мостового перехода через реку Омь — монтажу металлического пролетного строения путем надвижки. Мост расположен на 39-м км автомобильной дороги Горьковское–Калачинск–Оконешниково в Калачинском районе Омской области.

Строительно-монтажные работы начались осенью 2020 года, отмечает ИА «ОМСКРЕГИОН». На сегодняшний день готовность моста в Калачинске составляет 48%.

Переправа будет двухполосной, шириной 9 м и длиной более 132 м, к ней будут построены двухсотметровые подходы. Береговые конусы укрепят железобетонными плитами. Основную часть работ планируется завершить к середине августа.