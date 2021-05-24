Родительские дни запретили в детских лагерях Саратовской области

В этом году в детских оздоровительных лагерях в Саратовской области не будет традиционных родительских дней. Об этом замминистра труда и соцзащиты региона Светлана Савочкина заявила в ходе рабочего совещания, посвященного летней оздоровительной кампании.

По ее словам, этим летом родители не смогут посещать своих детей в лагерях отдыха, а также передавать им продукты и вещи. Общаться можно будет только по телефону.

Отвечая на вопросы депутатов, Савочкина объяснила, что причиной запрета являются ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. Чиновница также отметила, что тест на COVID-19 дети могут не делать, он обязателен только для сотрудников лагерей. Однако отдыхающим понадобится справка об эпидокружении, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

В этом году расходы на питание на одного ребенка в лагерях Саратовской области составят в среднем 257 рублей в день, добавила замминистра.

24 мая глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что ведомство готово предложить продление программы возврата части стоимости путевок в детские лагеря до конца года в результате ее успеха.

Программа детского туристического кешбэка стартует 25 мая, а на уже купленные путевки — 15 июня. Все желающие смогут выбрать и приобрести путевку в детские стационарные лагеря на летние смены и получить возврат в размере 50% от потраченной суммы, но не более 20 тыс. рублей. Деньги вернутся на карту «Мир», с которой была совершена покупка. Срок перевода составит до пяти дней. Правительство России выделило на программу 5 млрд рублей.

В конце марта сообщалось, что Роспотребнадзор смягчил требования к работе детских лагерей. Ведомство разрешило детям отправляться на отдых за пределы региона их проживания. Кроме того, увеличено допустимое количество детей в отрядах лагерей с 50 до 75% от проектной вместимости организации отдыха и оздоровления.