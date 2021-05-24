Молния ударила в телевышку в Петрозаводске

Молния попала в телевышку в Петрозаводске в Карелии во время грозы и ливня. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил телеканал «Звезда».

По данным телеканала, гроза в столице Карелии не причинила ущерба телевизионным станциям, но произвела глубокое впечатление на местных жителей.

Инцидент, который, предположительно, произошел вечером в воскресенье, 23 мая, зафиксировала камера видеонаблюдения, когда на город обрушился сильный ливень с грозой. Информация о повреждениях телецентра не поступала.

19 мая «Известия» рассказали, как вести себя в грозу и спастись от удара молнии.