Телеканал «78» покажет «Классику на Дворцовой»

В этом году «Классика на Дворцовой» вновь вернется на главную площадь Санкт-Петербурга в честь дня его рождения. Для тех, кто не сможет увидеть главное культурное событие весны на самой площади, «78» покажет концерт в прямом эфире телеканала, а также на сайте 78.ru.

Трансляция крупнейшего в стране шоу мирового оперного искусства начнется 28 мая в 21:30 – самые яркие декорации, сотни костюмов и, что важно, только живое исполнение.

Среди выступающих — лучшие голоса России и мира. Академический симфонический оркестр Филармонии, молодежный хор «СоГласие» под руководством Павла Теплова, одна из самых востребованных меццо-сопрано европейской оперной сцены Анна Горячёва и другие исполнители из России разделят сцену со звездными гостями из других стран: южноафриканская сопрано Притти Йенде, оперная дива Энджел Блю, один из лучших теноров поколения Чарльз Кастроново, а также Джозеф Каллея и Эрвин Шротт выйдут на сцену, чтобы еще раз подтвердить, что культура и музыка не знают границ.

По традиции вместе со звездами оперной сцены в «Классике на Дворцовой» примут участие молодые голоса, а также будут представлены специально подготовленные хореографические номера от лучших коллективов России.

Присоединиться к празднику классической музыки можно из любого уголка города и даже мира, включив прямую трансляцию на Главном городском канале 28 мая в 21:30 или на сайте 78.ru.