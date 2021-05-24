В пресс-центре МИЦ «Известия» расскажут о проблемах онкогематологии
25 мая в 16:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Онкогематология в России: проблемы и пути решения».
Эксперты обсудят, как пандемия отразилась на доступности оказания медицинской помощи и лекарственном обеспечении онкогематологических пациентов; терапевтические инновационные возможности для ведения пациентов; государственные инициативы по повышению эффективности и доступности получаемой терапии пациентов; пути решения и возможности для оптимизации программы высокозатратных нозологий.
К участию приглашены:
- Сергей Глаголев, заместитель министра здравоохранения РФ;
- Ирина Яровая, заместитель председателя Государственной думы РФ;
- Александр Петров, депутат Государственной думы РФ (онлайн);
- Екатерина Курбагалеева, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов;
- Ирина Поддубная, проректор по лечебной работе и международному сотрудничеству ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России; академик РАН;
- Алексей Масчан, генерального директора по научной работе НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева; директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий; член-корреспондент РАН;
- Юрий Жулев, сопредседатель Всероссийского союза пациентов, президент Всероссийского общества гемофилии;
- Лилия Матвеева, президент ВООГ «Содействие».
Для того, чтобы более точно определить пробелы в отрасли, был проведен опрос врачей-онкогематологов и пациентов. Результаты опросов будут представлены в ходе пресс-конференции.
Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.
Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp. Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.