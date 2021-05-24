Возбуждено дело после хлопка газа на базе отдыха в Рязанской области

В Рязанской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщило управление СК РФ по региону.

Речь идёт о базе отдыха в деревне Белозерье Клепиковского района. Как установило следствие, 14 февраля ночью в одном из арендованных домиков произошёл хлопок газа и начался пожар. В помещении находились взрослые и дети, отмечает РИА «7 новостей». Они спаслись, выбравшись наружу через окна.

Взрывной волной выбило закрытую на замок входную дверь и отбросило ее на стоящий напротив помещения стол, а также вырвало вешалку с верхней одеждой, передает 62INFO.ru. По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.