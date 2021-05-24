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Группа Apocalyptica выступит в Москве и Петербурге осенью 2021 года

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Финская группа Apocalyptica осенью 2021 года выступит в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщило агентство InterMedia со ссылкой на пресс-службу компании NCA, выступающей организатором гастролей.

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Группа представит в России свой новый альбом Cell-0. В Москве музыканты выступят 10 ноября в клубе Adrenaline Stadium, в Санкт-Петербурге концерт пройдет 11 ноября в клубе A2 Green Concert.

Как пишет НСН, впервые за 17 лет музыканты вернулись к истокам и создали полностью инструментальный опус, включающий все то, за что завоевали любовь поклонников: агрессивное звучание, жесткие риффы и пронзительные соло.

«Мы хотели записать альбом как полноценное произведение искусства, не думая о синглах и их продолжительности. Непросто было изложить все детали и оттенки в правильном порядке, но у нас еще достаточно энергии настоящей виолончельной метал-группы», — рассказал лидер коллектива Эйкка Топпинен.

Группа Apocalyptica была основана в 1993 году. Популярность группа обрела благодаря виолончельным каверам на композиции группы Metallica, но затем участники начали выпускать собственный материал. Больше всего в творчестве музыкантов инструментальных композиций, но нередко Apocalyptica привлекает вокалистов из других рок-групп, таких как Sabaton, Slipknot, The Rasmus, HIM, Rammstein, Three Days Grace и других.

23 мая победители песенного конкурса «Евровидение-2021», участники итальянской группы Maneskin, сообщили о том, что планируют большой концертный тур, который должен включать в себя Россию.

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