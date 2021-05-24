Эндокринолог указала на опасность сахара для женского здоровья

Врач-эндокринолог ЦКБ Управления делами президента России Егана Королева в понедельник, 24 мая, рассказала о связи между употреблением сладостей и развитием бесплодия у женщин.

Как объяснила специалист в беседе с «Ридусом», проблемы с зачатием ребенка могут возникнуть у женщины, если количество сахара, употребляемого в сутки, регулярно превышает 25 г (норма согласно требованиям Всемирной организации здравоохранения).

Врач отметила, что сахар косвенно может приводить к женскому бесплодию при наличии двух факторов, одним из которых является развития эндометриоза. По мнению ученых, это заболевание, сопровождающееся разрастанием внутренней слизистой оболочки матки, развивается, в частности, и из-за чрезмерного употребления сладостей. Также это заболевание считается одним из самых серьезных факторов, который приводит к женскому бесплодию.

Другим фактором является ожирение, которое развивается при избытке сахара в организме. Как пояснила Королева, внешне человек может быть довольно стройным, в то время как на внутренних органах может откладываться жир, образующийся из-за чрезмерного количества углеводов. Это, в свою очередь, приводит к дисбалансу гормонов, пишет сайт 360tv.ru.

Эндокринолог отметила, что сахар считается «воспалительной едой», и при наличии аутоиммунных нарушений или иных проблем со здоровьем в активной стадии сахар лишь усугубит их, пишет «Федеральное агентство новостей». В такие периоды врачи советуют придерживаться противовоспалительной диеты с полным исключением рафинированного сахара из рациона.

20 мая кремлевский эндокринолог Егана Королева развеяла популярный миф о том, что сладости способствуют улучшению настроения. По словам специалиста, употребление сладостей способствует увеличению количества эндорфинов, но после резкого прилива сил происходит такой же резкий спад. Она пояснила, что молекулы сахара стремительно выводят из организма магний, а это лишь способствует еще более плохому настроению.