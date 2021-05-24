В Белом доме раскрыли темы переговоров Салливана и Патрушева

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудили ситуацию с экстренной посадкой в Минске самолета, который совершал рейс из Афин в Вильнюс. Об этом 24 мая сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Помощник по национальной безопасности Джейк Салливан также выразил нашу сильную обеспокоенность по поводу этих действий правительства Белоруссии своему российскому коллеге во время их телефонного разговора сегодня утром», — сказала Псаки на брифинге, трансляция которого велась в YouTube.

Также в Белом доме сообщили, президент США Джо Байден проинформирован о ситуации с самолетом.

В настоящий момент, как отметила Псаки, авиарегуляторы США не дают рекомендации по полетам над Белоруссией.

При этом она уточнила, что в основном они говорили об организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Ранее в этот день Бельгия предложила ввести санкции в отношении гражданской авиации Белоруссии после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске.

Также в понедельник министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что все самолеты, которые следуют в Литву и из нее, должны избегать полетов над воздушным пространством Белоруссии.

Сообщалось также, что Генеральная прокуратура Литвы возбудила уголовное дело после вынужденной посадки в Минске самолета компании Ryanair.

Днем ранее самолет компании Ryanair экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. МВД Белоруссии подтвердило факт задержания Протасевича в аэропорту Минска.

В тот же день глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что действия Белоруссии в отношении основателя Telegram-канала Романа Протасевича будут иметь серьезные последствия, как и инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета.

В декабре 2020 года КГБ Белоруссии включил создателя NEXTA Степана Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. МИД Белоруссии обратился к Польше с требованием в кратчайшие сроки выдать обоих граждан.