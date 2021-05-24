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В Белом доме раскрыли темы переговоров Салливана и Патрушева
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В Белом доме раскрыли темы переговоров Салливана и Патрушева

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудили ситуацию с экстренной посадкой в Минске самолета, который совершал рейс из Афин в Вильнюс. Об этом 24 мая сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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«Помощник по национальной безопасности Джейк Салливан также выразил нашу сильную обеспокоенность по поводу этих действий правительства Белоруссии своему российскому коллеге во время их телефонного разговора сегодня утром», — сказала Псаки на брифинге, трансляция которого велась в YouTube.

Также в Белом доме сообщили, президент США Джо Байден проинформирован о ситуации с самолетом.

В настоящий момент, как отметила Псаки, авиарегуляторы США не дают рекомендации по полетам над Белоруссией.

При этом она уточнила, что в основном они говорили об организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Ранее в этот день Бельгия предложила ввести санкции в отношении гражданской авиации Белоруссии после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске.

Также в понедельник министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что все самолеты, которые следуют в Литву и из нее, должны избегать полетов над воздушным пространством Белоруссии.

Сообщалось также, что Генеральная прокуратура Литвы возбудила уголовное дело после вынужденной посадки в Минске самолета компании Ryanair.

Днем ранее самолет компании Ryanair экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. МВД Белоруссии подтвердило факт задержания Протасевича в аэропорту Минска.

В тот же день глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что действия Белоруссии в отношении основателя Telegram-канала Романа Протасевича будут иметь серьезные последствия, как и инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета.

В декабре 2020 года КГБ Белоруссии включил создателя NEXTA Степана Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. МИД Белоруссии обратился к Польше с требованием в кратчайшие сроки выдать обоих граждан.

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